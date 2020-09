„Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului”, a spus Emil Boc, citat de Agerpres.

El a adăugat că oraşul Cluj-Napoca este puternic datorită oamenilor.

În judeţul Cluj sunt aşteptate la urne 612.520 de persoane, în 665 de secţii de votare. În Cluj-Napoca sunt aşteptate la urne 273.717 persoane.

