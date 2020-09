Cei aproape 30 de membri ai juriului au confirmat că la Spitalul Judeţean Timişoara, finalist într-o luptă strânsă alături de unităţi sanitare cu nume mari din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, inovaţia şi excelenţa în domeniul sănătăţii sunt priorităţile pe care instituţia se bazează pentru a aduce sănătate ca în Occident, la noi acasă, arată Pătraşcu, într-o postare pe Facebook.

„Un premiu care mă onorează şi pe care îl dedic, în totalitate, echipei Spitalului Judeţean Timişoara, fără de care nu am fi răzbit în faţa celui mai mare inamic din ultimul secol, SARS-CoV-2, fără de care nu am fi reuşit să transpunem idei de pe hârtie în practică şi fără de care nu am fi putut îndrăzni să credem că se poate. Pentru a lupta trebuie să îndrăzneşti, să crezi, să ai curaj şi chiar să rişti, dar atunci când ştii că te poţi baza pe întreaga echipă, poţi spune că lupta e ca şi câştigată. Am preluat acest mandat cu un val de scepticism venit din exterior (fiind privit - n.r.) ca un tânăr fără destulă experienţă în domeniu, poate cu o viziune, dar nu foarte clară, poate o greşeală. Dar am dovedit că se poate face performanţă, am demonstrat că putem să facem un proiect unic în ţară în valoare de 52 milioane de euro, atât de necesar pentru pacienţii din vestul ţării, proiect care ne-a clasat pe primul loc în faţa a sute de spitale româneşti”, afirmă Raul Pătraşcu.

În campusul spitalului se va construi, pentru început, o clădire modernă cu unitate de primiri urgenţe, terapie intensivă, săli de operaţie şi centru de mari arşi, toate la cele mai înalte standarde.

