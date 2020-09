Cîțu susține că toți oamenii resimt beneficiile guvernării liberale, iar criticile aduse de PSD sunt inutile.

„Semne bune. Socialiștii delirează.

Degeaba încercați, tovarăși, cu tot felul de scenarii apocaliptice pentru anul viitor. Nu vă mai crede nimeni.

Acest guvern a scos taxele introduse de VOI. Mai mult, ați introdus taxe când economia globală era ok. Asta da ticăloșie.

Să recapitulăm.

Am eliminat supraacciza la combustibil și imediat a SCĂZUT prețul la pompă pt TOȚI românii.

Am eliminat una dintre cele mai perverse taxe, supraimpozitarea contractelor part-time. Cât de ticăloși să fiți să-i taxați pe oameni pentru veniturile pe care nu le au? Atât de ticăloși.

Am eliminatTVA defalcat. O tâmpenie de sistem. Doar niște tovarăși fară niciun fel de educație economică puteau să inventeze așa ceva.

Dar nimic din ce ați făcut nu a fost la fel de nociv că OUG 114. Ați pus în genunchi o economie întreagă doar pentru că urâți tot ce înseamnă sector privat. A fost o ordonanță scrisa cu ură. Vă aduceți aminte cu cata satisfacție o prezentau Dragnea, Orlando și Valcov? O ordonanță menită să distrugă tot ce reprezintă sector privat în România. Am elimiant TOATE taxele introduse de voi prin această ordonanță nenorocită.

Toat lumea știe deja. Am eliminat taxele pe care voi le-ați introdus. Acestea sunt fapte. Nu sunt scenarii. Asta face o guvernare liberala.

Am eliminat taxe, am redus dobânzile, am scăzut inflația - aka guvernare liberală.

Și da, #RomaniiTrebuieSaStie că asta înseamnă o economie fară voi! Taxe mici, dobânzi mici, inflație mică.”, scrie Florin Cîțu.