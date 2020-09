Nelu Tătaru a precizat că această campanie electorală a fost una atipică, din cauza măsurilor impuse de criza sanitară, dar susţine că s-a desfăşurat în condiţii normale.

„A fost o campanie atipică, cu reguli noi pentru toţi, din cauza situaţiei sanitare, dar care s-a desfăşurat în condiţii normale. A fost o campanie elegantă, corectă. Îndemn vasluienii să se gândească la faptul că avem 30 de ani în care am mers într-o direcţie şi în care am fost tributari unui sistem care a lăsat judeţul în sărăcie.

Am încredere în cetăţeni că vor alege acea administraţie care să schimbe ce a fost până acum şi care să aducă judeţului o dezvoltare economică şi socială. Am încredere că alegătorii din Vaslui, din Bârlad, din Huşi şi din Negreşti vor vota cu responsabilitate”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a precizat că liberalii au dus la nivelul judeţului o campanie bazată pe discuţiile directe cu cetăţenii.

„Am trăit pe propria piele această experienţă şi am văzut că mergând direct printre oameni pot afla problemele cu care ei se confruntă. Ca ministru, dacă stăteam în birou şi aşteptam doar nişte informări, nu aveam acces la problemele adevărate”, a mai spus Tătaru, potrivit Agerpres.

