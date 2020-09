Candidatul PMP la Primăria Capitalei este de părere că aceasta a transmis, pe de o parte, multe acuze nefondate către candidatul susţinut de USR-PLUS-PNL Nicuşor Dan, şi laude pentru Gabriela Firea de cealaltă parte.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a spus fostul președinte la Adevărul Live.

Dana Budeanu s-a remarcat în ultimele săptămâni cu mesaje şi acuzaţii la adresa candidatul sprijinit de USR-PLUS-PNL Nicuşor Dan, fiind prezentă în numeraose emisiuni de la Antena 3.



Mai mult, creatoare de modă a făcut publice și imaginile în care Nicușor Dan s-a întâlnit cu un dezvoltator imobiliar cu care se afla în litigiu.

„Eu nu sunt PSD-istă, reveniţi-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor. Eu sunt de sânge cu Gabi. Eu sunt foarte corectă. O susţin pe Gabi pentru că sunt un om foarte corect şi pentru că real eu cred că femeia asta a făcut de-a rupt”, a spus ea în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”.

