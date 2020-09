„Știți că e un film foarte bun, Conversația se numește, acolo este o scenă care se repetă obsesiv, personajul principal care trece pe lângă oamenii străzii și spune că și ei au avut o mamă și un tată care i-au crescut. Eu mă uit la fetele astea ș mă întreb ce zic părinții lor. Ca fenomen social, susținut de PSD, mi se pare foarte grav pentru democrația din România.

Eu sunt foarte optimist. Cred că e foarte important să vorbim despre lupta de valori. Nu se poate atâta impostură. Am depus 26.000 de petiții la primărie în care oamenii cer apă caldă, străzi, curățenie. Pe de altă parte, pe banii noștri, face o campanie deșănțată în care ne spune cât de bine este. Eu, din anii 80, nu am văzut așa discrepanță între realitate și ce încearcă să ne spună. De la Elena Ceaușescu nu am mai văzut asta”, a spus Nicușor Dan.

După ultimele informații apărute în spațiul public, care aveau ca scop denigrarea acestuia, candidatul la primăria Capitalei este de părere că „mașinăria de propagandă” funcționează perfect, iar acum aproximativ 20% dintre oameni consideră că este interlop.

„Asta cu intelopul mi se pare dincolo de orice închipuire, dar mi se pare că mașinăria de propagandă funcționează și, probabil, 20 la sută dintre oameni consideră că eu sunt interlop.

Invit bucureștenii să iasă la vot pentru că este foarte important. Dacă am fi avut o luptă corectă, noi am fi câștigat aceste alegeri cu 60 la 10, dar există un aparat care arată aceste realizări glorioase...

Ceea ce ar fi făcut diferența între realitate și lumea imaginară ar fi fost o dezbatere”, a declarat Nicușor Dan în cadrul unei emisiuni la Realitatea PLUS.