„Trebuie sa ne schimbam modul in care privim gunoiul menajer si nu doar pentru ca ne asteapta amenzi grase de la UE, ci pentru ca modul in care tratam problema acum este o fundatura. Gropile din jurul Bucurestiului sunt pline si este doar o chestiune de timp pana cand vom ajunge la catastrofa ecologica.

Va trebui sa incepem sa colectam selectiv si o solutie este sa o facem pe zile. Sunt mai multe feluri in care putem colecta selectiv. Mie imi place unul pe care l-am vazut in Belgia, selectare pe zile. Luni - gunoi menajer (resturi vegetale, animale, etc), marti - plastic, miercuri - sticla, joi - din nou gunoi menajer, si tot asa. Daca noi o sa facem acest efort si firmele care colecteaza gunoiul vor trebui sa faca eforturi pentru a nu mai vedea cum gunoiul pe care noi il selectam este aruncat de-a valma in aceeasi masina”, scrie Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

