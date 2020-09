"Este un protest spontan maraton, am adus acest autocar care a mers o lună şi jumătate prin ţară. Am suferit multă represiune din partea forţelor de ordine, am luat amenzi de peste 20.000 de lei şi luptăm pentru libertatea noastră, inclusiv pentru revenirea la dreptul de protest. Dreptul de protest a fost anulat în această pandemie şi cerem toţi aceşti oameni, aproape 1.000 până în momentul acesta, dar poate vor mai veni, revenirea la dreptul de protest şi la drepturile omului care au fost suspendate pe perioada pandemiei", a declarat, pentru AGERPRES, George Simion.

El a adăugat că are zece revendicări concrete, "de la demiterea ministrului Transporturilor pentru accidentul pe care l-a provocat, până la anchetarea tuturor achiziţiilor făcute în timpul pandemiei".

"Vrem ca şcolile să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, nu există online în momentul ăsta în România, este doar o farsă şi credem că acest protest va dura oricât de mult, până ne sunt îndeplinite revendicările", a afirmat liderul AUR.

Pe un fond muzical patriotic, manifestaţii prezenţi în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii poartă pancarte cu înscrisuri anti-guvernamentale şi flutură steaguri tricolore, informează Agerpres.

