„În intervalul 18 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, Blue Air introduce un număr de 49 de zboruri noi săptămânal către şapte destinaţii de călătorie favorite ale românilor pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă. Blue Air anticipează o creştere semnificativă a apetitului de zbor al pasagerilor săi pe perioada sărbătorilor de iarnă şi vine în întâmpinarea aşteptărilor acestora, introducând şapte rute internaţionale noi de pe aeroportul din Bucureşti”, a informat joi compania.

Cele şapte noi destinaţii – Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid, Roma şi Viena – vor fi operate în mod temporar în cadrul orarului de iarnă 2020-2021 şi vor fi introduse în programul regulat de zbor în cadrul orarului de vara Blue Air în 2021, informează adevarul.ro.

Zborurile noi operate în perioada 18 Decembrie 2020 -10 ianuarie 2021 (cu excepţia zilelor de 25 decembrie şi 1 ianuarie) sunt:



BUCUREŞTI - ROMA (Fiumicino): 9 zboruri/ săptămâna



BUCUREŞTI - GLASGOW: 7 zboruri/ săptămâna



BUCUREŞTI - MADRID: 5 zboruri/ săptămâna



BUCUREŞTI - BOLOGNA: 7 zboruri/ săptămâna



BUCUREŞTI - VIENA: 7 zboruri/ săptămâna



BUCUREŞTI - BIRMINGHAM: 7 zboruri/ săptămâna



BUCUREŞTI - BARCELONA: 7 zboruri/ săptămâna







„Suntem încântaţi să venim cu veşti bune referitor la perioada sărbătorilor de iarnă. Între 18 decembrie şi 10 ianuarie am introdus în orarul de zbor o selecţie de şapte dintre cele mai dorite destinaţii ale pasagerilor noştri. După ce anul acesta am resimţit din plin lipsa de conectivitate şi de libertate de mişcare, este momentul să încercăm să recuperăm timpul în care nu am putut călători, să regăsim bucuria de a face planuri şi să păstrăm tradiţiile care ne definesc – mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, cele mai îndrăgite sărbători ale românilor. Le mulţumim pasagerilor noştri pentru încrederea de a zbura cu Blue Air şi îi asigurăm că ne îmbunătăţim permanent serviciile, pentru le oferi transport aerian în deplină siguranţă către destinaţiile preferate” spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.

