Mai mult decât atât, cei doi primari apăreau și fără măști de protecție în fotografia postată pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea, ștearsă în urma numeroaselor comentarii negative din partea oamenilor.

Despre incidentul care a stârnit revolta mai multor părinți pe social media, Gabriela Firea a spus că, în școala respectivă, toti părinții cu elevi în clasele mici au intrat în grupuri de câte 5 persoane.

„Toți părinții cu elevi în clasele mici au intrat în grupuri de câte 5 persoane doar pentru a lua manualele, câteva minute. Am avut masca în interior, am dat-o jos pentru câteva secunde, la fotografie. Noi oricum nu am interacționat cu nimeni în școală pentru că nu sosiseră ceilalți părinți și copii”, a declarat Gabriela Firea, potrivit hotnews.ro.

Citeste si: Cum să te asiguri că cel mic se bucură de întoarcerea la școală