Chiar dacă primăriile au alocat fonduri bugetare destinate pentru procurarea produselor dezinfectante în școli, mai multe unități de învățământ din țară au început să colecteze bani din buzunarele părinților.

Primăria din Timișoara a alocat un milion și jumătate de lei pentru achiziționarea produselor sanitare și dezinfectanți. Directorii școlii recunosc că au primit bani de la primărie pentru a cumpăra cele necesare pentru o perioada, dar au luat și banii colectați de asociațiile de părinți.

„Pentru aparatură electronică mai avem nevoie. Primăria ne-a pus pe listă că o să putem să achiziţionăm, dar deocamdată nu avem banii în contul nostru pentru a putea face achiziţiile. Avem calculatoare în fiecare clasă, nu laptop, şi video proiector şi urmează să vedem cum realizăm învăţământul online. Am mai primit şi din partea părinţilor, sponsorizări, au fost drăguţi şi ne-au făcut donaţii de materiale biocide, pe care le utilizăm noi”, spune Luminiţa Marinescu, directoarea Şcolii generale nr. 16 din Timişoara.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş atenționează că aceste acțiuni nu sunt necesare, ba chiar sunt ilegale. Cosmin Hogea, inspectorul general adjunct, spune că a avut o astfel de situație chiar la școala unde învață copilul său.

„La sfârşitul săptămânii am avut o videconferinţă cu Ministerul şi am fost informaţi că pe lângă finanţările de la primării, vom avea o alocare bugetară pentru Inspectorat, pentru a face o achiziţie de materiale dezinfectante pentru şcoli. Sigur că acestea vor fi distribuite ulterior către toate şcolile. Chiar şi eu am participat la o videoconferinţă, o şedinţă online, cu părinţii, la şcoala unde am copilul meu cel mic, unde s-a pus problema să se strângă bani pentru aceste materiale. M-am simţit dator să intervin şi să spun că e total ilegal şi că nu se poate face aşa ceva, mai ales când există alocări bugetare pentru acest lucru. E total ilegal”, a declarat Hogea.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a avertizat directorii şcolilor să nu ceară sau să accepte bani de la părinţi. În cazul în care școala are nevoie de resurse financiare pentru a procura un nou stoc de produse sanitare și dezinfectanți, aceştia trebuie să se adreseze Inspectoratului sau primăriilor de care aparţin, precizează adevarul.ro.