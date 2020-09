„Ministerul Sănătății a transmis către reprezentanții medicilor de familie, direcțiile de sănătate publică șamd o adresă prin care a precizat clar care sunt documentele pe care le pot elibera în această perioadă. Avizul epidemiologic nu este obligatoriu acum, pentru că numai la momentul în care copilul lipsește 3 zile de la școală suferind de o boală poate reintra în colectivitate pe baza avizului epidemiologic; de asemenea, adeverința medicală pe care trebuia să o prezinte un copil, dacă are anumite afecțiuni și dorește să-și continue învățarea în sistem online, această adeverință poate fi dată de către medicul de familie sau medicul curant. Este important să știe părinții că nu este obligatoriu să vină cu avizul epidemiologic în prima zi de școală. La fel și cu adeverința pentru educație fizică și sport. În prima lună de la începerea cursurilor pot prezenta această adeverință. Este o măsură pe care ministrul sănătății a luat-o deja, a transmis-o deja si am transmis-o si noi in unitatile de invatamant, ca toată lumea să fie pregătită”, a declarat Monica Anisie, astăzi, 12 septembrie, la B1 TV.

Ministrul Educației a ținut să sublinieze faptul că nu vor exista festivități de început de an școlar.

„Nu vor fi festivități de început de an școlar, am recomandat și eu acest lucru, nu este cazul să mai facem astfel de evenimente. Dacă sunt și conduceri ale unităților de învățământ care doresc să îi primească pe copiii care vin pentru prima dată la clasa pregătitoare, la clasa a V-a sau la clasa a IX-a… sunt directori care consideră că pot face în curtea școlii, cu distanțare, numai cu acele clase de început, fără părinți, o activitate, au voie”, a mai spus Anisie, potrivit edupendu.ro.

Citeste si: Firea: „Cabinetele medicale școlare sunt pregătite să facă față...