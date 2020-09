Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat, miercuri seara, că festivalurile Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle şi Summer Well vor fi sprijinite de Guvern.

„Industria organizatoare de evenimente culturale mari a fost nevoită să-şi întrerupă activitatea complet pentru cel puţin un an. Pierderile au fost mari atât pentru organizatorii evenimentelor, cât şi pentru iubitorii de muzică, economia naţională şi chiar pentru promovarea ţării. Un leu investit în această industrie de festivaluri poate genera venituri de zece ori mai mari. Guvernul PNL îşi propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru această industrie. În plus, prin intermediul unui grup de lucru interministerial, alături de Asociaţia Organizatorilor de Concerte şi Evenimente din România, vom pregăti un set de norme sanitare pentru a se putea gândi astfel de evenimente în siguranţă, începând cu anul viitor. Mediul cultural are un partener de încredere în Guvernul României”, a spus Raluca Turcan într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Ea a adăugat că „prin dialog şi parteneriat cu specialiştii din acest domeniu vom identifica şi pune în aplicare măsuri necesare pentru reluarea activităţilor în siguranţă”.