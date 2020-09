„Sunt unii chiar mai amărâți decât noi. N-am mai vorbit despre personaj în ultima perioadă... Ei bine, este vorba de Liviu Dragnea. Să știți că încă e viu acest cetățean, își petrece în ultima perioadă 23 de ore din 24 în celulă, ceea ce sigur, nu poate decât să ne bucure.

Acum sunt niște probleme acolo. Audiat prin videoconferință la Judecătoria Sectorului 5 în procesul prin care a contestat interdicția de a mai lucra la atelierul penitenciarului Rahova, după ce a dat un interviu din spatele gratiilor doamnei Alexandrescu, el a intentat alte două procese penitenciarului. Asta face Dragnea în ultima perioadă...

Dragnea a susținut că nu știa de la început că acea conversație lejeră pe Skype cu Anca Alexandrescu va fi difuzată și că abia apoi a fost informat. „De două luni și jumătate stau închis în cameră 23 de ore pe zi”. A 24-a oră muncește pe rupte la atelierul mecanic, de fapt la un garaj.

Ăsta a condus România, Dumnezeule! Un garajist... Se pricepe, nu zice nimeni că nu se pricepe, dar asta trebuia să facă, bă, și în libertate.

El conducea țara asta, el ne dădea sfaturi, el ne mărea pensiile, el ne trimitea la muncă, el ne aducea acasă, ne aștepta în stația de tramvai. El ne era baci, bă! Ăsta era prietenul lui Victor Ponta, prietenul tuturor. Un garajist...

Liviu Dragnea, un nimeni absolut! Ăsta conducea România, bă! Lui i se închinau toate vedetuțele astea, toți spăgarii din televiziuni, toți PSD-iștii, toți alegătorii, ăsta ne conducea... Ăsta era Dumnezeul interlopilor, Dumnezeul tuturor”, a spus Radu Banciu.

Codrin Ștefănescu l-a vizitat pe Dragnea în închisoare

Ştefănescu spune că Liviu Dragnea este pedepsit în închisoare după interviul dat fostei sale consiliere, Anca Alexandrescu.

„Anunț pentru membrii, simpatizanții și sustinātorii PSD! Astāzi am fost in vizitā la Liviu Dragnea! Liderul nostru uitat de Ciolacu și echipa sa de academisti SRI, provizoriu aflați la conducerea partidului. Pe care și l-ar dori putrezit in închisoare și niciodatā liber. Liviu mi-a spus cā este pedepsit dupā interviul dat in presā! Singurul caz dupā Revoluția din Decembrie 89! I-au interzis dreptul la muncā, îl țin forțat in camerā, i-au interzis dreptul la pachete, vizite și interviuri in media! Deși sunt cereri imense in acest sens!” a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul secretar general adjunct al PSD acuză de asemenea că lui Dragnea nu i se permite să se opereze, în contextul în care acesta ar avea probleme medicale grave.

„Chiar și dreptul sāu la sānātate este refuzat, amânat, tergiversat. Trebuie sā se opereze la coloanā, are dureri imense și asteaptā sā i se permitā asta! E un om puternic, nu plânge, nu urlā! Dar ceea ce i se intâmplā este inadmisibil! Sistemul este înfricoșat de el, știm asta! Dar unui patriot nu trebuie sā i se încalce toate drepturile, doar pentru cā PSD și opinia publicā tac complice! Sunt mulți oameni curajoși care vor lua poziție in sensul acesta! Eu sunt unul! Am vrut sā vā informez ca sā știți situația realā! Sunt sigur cā avocații sāi vor prezenta situația asta intr-o conferintā de presā in zilele urmātoare. Fiți alāturi de el! Are nevoie, deși nu o cere!”, a menționat Ștefănescu.