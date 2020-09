„Aseară am aflat, când am văzut imaginile și am recunoscut-o. Ea mi-a spus că le cunoaște pe fete doar din vedere. Nu știu de ce au bătut-o. Am fost foarte șocat, ca părinte, când am văzut acele imagini. Am depus plângere. Nu a mai avut probleme cu aceste fete. A fost ceva de groază cum o loveau acele fete. A fost șocant. Acum să vedem ce va face legea, Poliția”, a spus tatăl fetei de 13 ani, citat de Știrile Gorjului.

Părinții au mărturisit că fata va avea nevoie de consiliere psihologică cel puțin un an de acum înainte, iar durerile pe care le are, la trei zile de la incident, sunt greu de suportat: „Circa un an de zile va trebui să fie consiliată de un psiholog. Are și acum dureri de la lovituri. Am fost azi-noapte cu ea la spital, a văzut un medic, a fost consultată, dar își va reveni greu. Îi trebuie consiliere un an de zile”, a mai spus bărbatul.

Mai mult, una din agresoarele fetei a fost reclamată la poliție într-un alt caz care implică o minoră de 12 ani, bătută fără milă în luna iulie. Imaginile șocante au apărut în spațiul public recent, iar polițiștii fac cercetări pentru lovire sau alte violențe.

„Fata mea a fost bătută în vară. Eu nu am știut nimic până aseară, când am văzut imaginile pe internet. Am recunoscut-o pe fată și am zis să vin la Poliție. Am făcut plângere. Fata nu mi-a zis nimic până acum. I-a fost frică și de-asta nu ne-a spus nimic și nici nu știu de la ce a pornit, dar am văzut că au bătut-o și pe acea fată sâmbătă. Ceva cumplit”, a spus tatăl fetei agresate în iulie.

Citeste si: Nu dai doi bani pe ea la prima vedere. Ce ascunde căsuța de hobbit:...