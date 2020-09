Potrivit acesteia, după ce a luat contact cu o persoană infectată, la scurt timp a rămas fără gust și fără miros, iar atunci și-a dat seama că are Covid-19. A mers pentru a face testul, iar acesta a ieșit pozitiv.

Cu toate că starea de sănătate a Adelinei Pestrițu este una bună, medicii au decis să o interneze într-un spital din București.

„Zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, am venit, mi-am făcut un test și testul a ieșit pozitiv. Acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată”, a povestit Adelina Pestrițu.

Ea a mărturisit că îi este teamă acum pentru sănătatea ei și a familiei sale, dar este încrezătoare că medicii o vor ajuta să se vindece.

„Starea mea de sănătate este bună, în afară de faptul că nu mai am gust și nu mai am miros. Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar eu am mare încredere că va fi totul bine. Poartă mască în continuare!”, a mai spus Pestrițu, potrivit antena3.ro.