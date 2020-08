Responsabilii cu pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne au publicat pe rețeaua socială un mesaj amuzant cu privire la zvonurile legate de un eventual transfer al lui Lionel Messi.

Mesajul, scris într-o notă umoristică, tratează și un subiect serios, cel al celor 14 zile de carantină necesare pentru persoanele care vin din Spania în România.

Din păcate pentru MAI, mesajul vine pe fondul scandalului iscat la vârful Poliției Române, după ce Adevărul a dezvăluit că șefii instituției s-au întâlnit, în miez de noapte, cu lideri ai clanului Duduianu, înainte de înmormântarea lui Emi Pian.

Reacțiile românilor la postarea de pe Facebook arată că momentul ales pentru glume n-a fost cel mai potrivit:

”Pe Messi care e testat in fiecare zi l-ati baga in carantina dar treaba pentru care sunteti platiti, adica sa ii bagat in "carantina" la Jilava pe intropi nu va iese...mai mult, o ardeti la cioace cu ei! Apreciem mereu o gluma buna dar glumele isi au rostul cand treburile merg bine nu cand in spatele glumelor șade leopardul....”

”Trebuie sa aibă câțiva ani de "Pian" ca să se pună bine cu MAI. Nu transfera nici ei orice..”

”In ce echipa joaca cei din clanul sportivilor? Sau cei din duduianu? Am vazut ca sunteti coechipieri cu ei...”

”Cu Messi s-a negociat tot la miez de noapte in biserica ?”

”Zburda camioanele supraincarcate cu lemn si voi opriti furgonete!”

”Mai băieți, da postați una bună să-i mai scoateți pe șefii ăștia ai voștri care s-au întâlnit cu clanul la miez de noapte. Ca poporul român are mult umor.”

”Exact de asta aveti nevoie cand toata lumea va huiduie dupa episodul cu interlopii! Vai de arogantele astea!”