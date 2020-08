„Am de gând să am o discuţie cât se poate de normală şi civilizată cu primarul general şi fac apel public să sprijine toate activităţile care să ducă la darea în trafic cu călători a Magistralei M5”, a spus Bode la Digi 24.

De asemenea, ministrul spune că luni a avut loc prima şedinţă a Comisiei de recepţie, în care sunt 20-25 de membri, şi a avut „neplăcuta surpriză” ca reprezentantul Primăriei să nu fie prezent.

„Şi azi spun că este unul dintre cele mai importante obiective din Bucureşti, nu doar ca valoare ci şi ca importanţă pentru bucureşteni. De aceea, preocupat fiind ca acest obiectiv să fie finalizat cât mai repede, după câteva săptămâni de analiză cu toate companiile implicate în cele trei contracte, de structură, respectiv finisaje şi semnalizări, au ajuns la concluzia că 30 iunie este termenul pe care şi-l pot asuma împreună cu managementul companiei Metrorex. Şi l-au asumat şi nu l-au respectat. Au venit cu tot felul de explicaţii, două dintre ele plauzibile. Atunci, pe 22 iunie, când am fost la metrou cu domnul prim ministru, am spus că până la darea în trafic cu călători nu voi mai merge acolo să călătoresc cu trenul de metrou. Am făcut acea vizită parcurgând tot traseul, arătând că lucrările sunt finalizate. Promitacii din noiembrie 2019 s-au transformat în explitaci”, a subliniat Bode.

Potrivit acestuia, magistrala nu se poate da în trafic cu călători până în momentul în care nu sunt finalizate toate testele: electroenergetice, testele dinamice, cu tonaj, cu tren cu viteza mare, cu viteza mica, cu tren gabaritic.

„Mai mult, am avut neşansa ca doi angajaţi ai companii ce lucrau la respectiva centrală să fie depistaţi pozitiv cu noul coronavirus şi 64-65 de angajaţi au fost trimişi în izolare două săptămâni”, a menţionat Bode. Am acceptat această explicaţie şi azi suntem în următoarea situaţie: lucrările la centrala de ventilaţie din zona Pieţei Moghioroş s-au finalizat. Azi se realizează, din 17 au început, testele dinamice şi cele pentru instalaţiile electroenergetice, care sunt în regulă. Din 17 august sunt opt trenuri între orele 12:00-17:00 care circulă pe acest tronson pentru efectuarea testelor dinamice şi înmagazinarea tonajului de rodaj, se realizează probele statice şi suntem în situaţia în care, în paralel, realizăm recepţia pe segmente, pe secţiuni, respectiv recepţia la terminarea lucrărilor. Vom finaliza toate aceste proceduri de recepţie şi, aşa cum spunea şi domnul prim ministru, specialiştii spun că în luna septembrie noi putem să finalizăm toate aceste teste dinamice, toate recepţiile, pe secţiuni, şi din septembrie să avem posibilitatea să circulăm cu trenul pe cele 10 staţii Magistrala M5 Drumul Taberei – Eroilor”, a punctat şeful de la Transporturi.