Condiționarea accesului în școală pentru elevi apare în nota Declarației pe propria răspundere pentru părinți, publicată în Anexa 3 a draftului.

„Declaratia condiționeaza primirea copilului in colectivitate la inceputul fiecarui ciclu de prezenta fizica in spatiul scolar si va fi prezentata la triajul epidemiologic la intarea in unitate”, se arată în documentul publicat pe site-ul Ministerului Sănătății.

