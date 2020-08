Incidentul a avut loc după ce un bărbat a alertat paza magazinului. Acesta a afirmat că a fost lovit cu capul în gură de către un alt individ, în fața soției și copilului, ce se aflau în mașină.

Faptele s-au petrecut sâmbătă, 15 august, iar în imaginile filmate de un martor se vede cum unul dintre agenții de pază sare cu bastonul de cauicuc la cel reclamat.

Paznicul de la magazin a explicat într-o postare pe Facebook ce s-a întâmplat: ”Să înțeleagă toată lumea că eu am fost chemat de un client în parcarea subterană pentru că a fost lovit cu capul în gură față de soție și copil de către mizerabilul ăla de moldovean. Ajungând acolo a început să ne înjure de morți de Dumnezei, după care a sărit la bătaie, iar eu unul nu am putut să stau să mă uit cum sare la omul meu să îl lovească și de acolo a început tot circul. Persoana care a filmat era un băgător de seamă, la care când i-am zis că dacă venea și îl lovea și pe el cu capul în gură ce făcea, la care mi-a râs că îl omora pe moldovean. În fine, chiloțari de ăștia sunt cu grămada, eu consider că a fost auto apărare față de un drogat sau bețivan de moldovean…”

Agentul de pază este cercetat penal pentru lovire, după ce bărbatul lovit de acesta a depus plângere la poliție.

