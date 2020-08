„Să nu mai spună vreun agitator că nu avem locuri în spitale! Trebuie să ne protejăm individual, dar autorităţile au obligaţia să se organizeze! Mai dau azi un exemplu de bune practici: am deschis Spitalul Modular COVID din Pipera, cu 400 de locuri care poate fi extins la 700 de locuri. Să nu aveţi nevoie de spital dar, dacă se întâmplă ceva, suntem aici! Pregătiţi să venim în ajutor!”, a scris edilul, sâmbătă, pe Facebook.

De asemenea, aceasta menționează că Primăria Capitalei, prin ASSMB, a asigurat construirea spaţiilor și dotarea lor cu servicii, personal, medicamente şi materiale sanitare.

„Spitalul are aviz de funcţionare eliberat de DSP, acordat la două luni de la solicitare în scris. Nu mai comentăm, este o bătaie de joc, ne-am obişnuit cu întârzierile acestei instituţii”, a mai spus primarul general.

Gabriela Firea a afirmat că începând de vineri au fost detaşate cadrele medicale care şi-au dat acordul de a lucra în spitalul modular – 61 de medici, asistenţi medicali şi infirmieri, dintre care 36 din spitalele Primăriei Capitalei şi 25 din reţeaua de medicină şcolară a ASSMB.

„Admiterea pacienţilor la Secţia Modulară Externă Pipera se va face după evaluarea lor iniţială, clinică şi radiologică, la Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale ‘Dr. Victor Babeş’, care tratează în continuare cel mai mare număr de pacienţi infectaţi dintre toate spitalele COVID. Pacienţii care vor ajunge aici vor beneficia de condiţii deosebite, fiecare salon având cel mult două paturi şi fiind prevăzut cu aparat de aer condiţionat, lavoar, grup sanitar cu duş, vas de toaletă şi boiler pentru asigurarea necesarului de apă caldă”, a mai scris Firea.

Ea a anunţat că saloanele dispun de televizoare şi au asigurat accesul la internet, spitalul dispunând, totodată, de un număr de camere destinate personalului medical, dotate cu tot ceea ce trebuie pentru asigurarea nivelului necesar de confort.

„Spitalul modular a fost construit în timp record de Primăria Capitalei, prin Trustul de Clădiri Metropolitane şi Compania pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Sunt asigurate toate serviciile necesare bunei funcţionări, prin încheierea contractelor de: mentenanţă şi curăţenie, colectarea şi neutralizarea deşeurilor biologice, pază, catering, telefonie, internet, precum şi utilităţile uzuale – apă, curent electric etc. Au fost achiziţionate medicamente, materiale sanitare, dezinfectanţi, consumabile, uniforme şi echipamente de protecţie pentru personalul medical, pijamale pentru pacienţi etc. Spaţiile sunt dotate cu mobilier şi echipamentele strict necesare (combine frigorifice, paturi, scaune, mese, noptiere, pubele, vestiare etc.), ASSMB beneficiind şi de sprijinul DGASMB şi al spitalelor aflate în administrare”, a anunţat primarul general.