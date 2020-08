„Este o creştere evidentă, dar ea nu este o creştere rapidă, este o creştere lentă a numărului de cazuri. Sunt convins că dacă am face o curbă, o să vedem că această curbă are, în continuare, un caracter crescător. Dar, numărul de cazuri în secţiile de terapie intensivă şi decesele vor creşte în perioada următoare. Am avut peste 1.000 de cazuri noi, zilnic, în ultimele două săptămâni aproape şi consecinţa acestei acumulări de cazuri numeroase va fi după un anumit interval, de care ne-am apropiat foarte mult în momentul de faţă, creşterea numărului de cazuri şi numărului de decese în secţiile de terapie intensivă”, a explicat Rafila în cadrul unei emisiuni la Digi 24.