Alexandru Rafila a fost invitat, marți, la emisiunea „Marius Tucă Show”, unde a fost rugat să comenteze o declarație a ministrului Nelu Tătaru.

Declarația ministrului Sănătății, în urma căreia Rafila a izbucnit în râs:

„Suntem pe acel trend crescător, dar scăzând ca și intensitate a creșterii numărului de cazuri de la o zi la alta - nu suntem în scădere - suntem în momentul în care, dacă respectăm în următoarele săptămâni niște lucruri, ar trebui să ajungem la un platou. (...)

Încă este primul val, dar noi putem transforma acest prim val într-un val cu două cocoașe. Putem face o a doua cocoașă care poate fi mai violentă decât prima, în condițiile în care dacă atunci acționa un instinct de conservare, acum parcă acest instinct de conservare este dat la o parte de concetățenii noștri”, a declarat Nelu Tătaru, luni seară, la TVR.

Citeste si: Bilanțul COVID-19 în România: 1.345 de cazuri noi în ultimele 24 de...

Citeste si: 27 de idei pentru un mic dejun gustos si sanatos

După ce și-a revenit din criza de râs, Alexandru Rafila a încercat să explice, pe un ton mai serios, ce a vrut să spună, de fapt, ministrul Sănătății.

„Cred că rezultă mai degrabă speranța unei stabilizări a situației. Cred că un val cu două faze, cred că la asta s-a referit domnul ministru”, a spus reprezentantul României la OMS.

Reacția lui Tătaru la criza de râs a lui Rafila

Nelu Tătaru a fost întrebat de un reporter dacă a luat legătura cu Alexandru Rafila în ultimele zile, sau dacă au discutat de incidentul din emisiunea „Marius Tucă Show”, iar acesta a răspuns: „Nu am discutat cu profesorul Rafila în ultimele zile. Noi avem un Comitet științific care ne prezintă zilnic evaluările pe care le raportează și Comitetul pentru Comunicare Strategică. Cred că dumnealui și-a dat seama, poate după emisiune, și va încerca să explice tocmai explicațiile pe care eu le-am dat privind evoluția pe trendul ascendent, dar ascendentul manifestându-se de la o zi la alta cu un număr mai mic de cazuri, chiar dacă este în creștere progresivă. Mă repet, am pretenția de la cei care înțeleg mesajul să-l poată transpune pe înțelesul tuturor dacă eu nu am reușit”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit digi24.ro.