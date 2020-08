Videoclipul are aproximativ un minut, timp în care copila este trasă de păr, lovită cu pumnii în cap, apostrofată și în cele din urmă trântită la pământ.

Mai mult, fata este obligată să îngenuncheze și să ceară iertare adolescentei violente care se arată mândră de incidentul pe care l-a provocat în fața prietenilor.

„Asta se intampla in zilele noastre. Trebuie sa-i cerem voie unui copil de 14 ani ca sa mergem intr-un cartier? Ati ajuns sa va luati de un copil cu probleme ca sa arati voi ca sunteti nu stiu cine, dar de fapt sunteti niste nimicuri. Asa educatie ati primit? Si restul ce faceti? Cand vedeti asa ceva voi stati si filmati,va amuzati si mai grav,stati degeaba si spuneti "ce-mi plac bataile astea cu fete".Asa ati ajuns baieti??? Toata lumea se holba si nu facea nimic....Vi se pare normal unde s-a ajuns?Parintii acestor fete n-au nimic de comentat? Nu pot sa accept ce face lumea in zilele noastre.Niste copile de 14/15 ani sa faca asa ceva...Daca am ajuns in punctul in care se bat fetele si baietii savureaza aceste momente...Dar voi cand vedeti asa ceva chiar nu faceti nimic si doar radeti???Ati devenit atat de rai si fara suflet...mi-e sila de astfel de persoane,nu pot sa va privesc”, a spus cea care a postat imaginile pe Facebook, Stefania Lucia.

