Hoții din Medgidia nu par a fi dintre cei mai de succes, având în vedere că de multe ori nu găseau bunuri de valoare pe care să le sustragă. Au furat, astfel, papuci, butelii și prelungitoare în unele cazuri.

Conform unuia dintre hoți, deciziile de spargere erau de multe ori spontane și rareori acționa sigur. Într-una dintre aceste ocazii, unul dintre partenerii săi de infracțiuni a mers dezbrăcat la furat.

Inculpatul ”dezbrăcat”, G.A.F, a declarat că în luna mai 2019, alături de Marian Selciuc Cioară, a decis să spargă locuința unei vecine ce tocmai pleca de acasă. După ce femeia de 70 de ani s-a îndepărtat suficient, cei doi au escaladat gardul locuinței și au pătruns în curte.

Bărbatul spune că atunci când a sărit gardul și-a agățat pantalonii, ce s-au sfâșiat. Acesta a rămas în fundul gol, deoarece nu purta nici lenjerie intimă.

Citeste si: Litoralul, după ce masca devine obligatorie: Nu am știut, suntem în...

Citeste si: Temperatura normala a corpului

”În această postură, împreună cu Cioară am pătruns în locuința vecinei mele, după ce acesta a lovit ușa de acces cu piciorul, ușa fiind din lemn. Împreună cu Cioară am scotocit fiecare cameră și am făcut deranj în locuință, dar nu am găsit bani sau alte bunuri de valoare. Într-una din camere se aflau 3 butelii de aragaz din care noi am luat o butelie și am dat-o peste gard. Butelia era de tip nou cu guler de culoare gri, era pe jumătate plină cu gaz, pe care am dus-o în curtea locuinței mele”, a declarat acesta cu privire la furtul la care a luat parte.

Ulterior, cei doi au căutat scule în garajul casei, dar nu au găsit nimic. De asemenea, nu au găsit nimic nici într-un dulap metalic pe care l-au forțat.