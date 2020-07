Ministrul a fost întrebat de către jurnaliști ce notă și-ar da pentru discursul pe care l-a avut anul trecut la Madrid, însă răspunsul acestuia nu a fost conform așteptărilor, Alexe susținând că este mai preocupat de problemele legate de tăierea pădurilor decât de limba lui Shakespeare.

„Mă gândeam că mă întrebaţi de ce am făcut cu pădurile României care se taie în fiecare zi, repet şi am spus-o tot timpul, nu am fost niciodată un bun vorbitor de limbă engleză eu nefiind în situaţia în care în şcoala generală sau în liceu să fi făcut engleza la şcoală, am şi un accent foarte frumos moldovenesc care e delicios şi atunci când vorbeşti în limba română darămite atunci când vorbeşti în limba engleză. A fost un moment plin de emoţie la Madrid, care evident a fost taxat ca atare pe reţelele de socializare. Dar repet, totul face parte din această campanie electorală”, a explicat oficialul pentru Mediafax.

Filmarea a fost făcută în luna decembrie, anul trecut, când Costel Alexe se afla la o conferință de presă pe teme de mediu la Madrid. Imaginile au fost distribuite zilele trecute pe Facebook și au strâns multe reacții negative la adresa oficialului.

Deși în CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților este specificat că știe mai multe limbi străine, la acel moment ministrul Alexe încearca cu greu să urmărească discursul scris pe foaie.

Citeste si: Ciolacu, scuze după amenințarea cu amendă: Am vrut să transmit că...

Citeste si: Te inteapa inima? Afla care ar putea fi cauza

Pronunția greșită în limba engleză și expresiile care pot fi cu greu înțelese stârnesc un val de reacții din partea celorlalți oficiali aflați în sală.