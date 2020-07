Preotul Alexandru Militaru de la parohia din Teslui s-a îmbrăcat cu un combinezon de protecție pentru a oficia slujba de înmormântare a unui mort de coronavirus. Imaginea a ajuns pe internet, iar părerile sunt împărțite.

Înmormântarea cu pricina a avut loc vinerea trecută, bărbatul de 73 de ani decedând cu o zi înainte, la Spitalul din Caracal.

Preotul spune că nu a încălcat niciun canon bisericesc purtând acest combinezon și afirmă că s-a îmbrăcat astfel pentru a se proteja de o eventuală infectare cu Covid-19.

”Echipamentul mi l-a adus cineva. L-am aruncat după slujbă, m-am dezbrăcat pe invers față de cum m-am îmbrăcat, pe dos, apoi l-am aruncat. Mai am încă unul, un credincios de la Timișoara mi l-a adus. Nu este un lucru ieșit din comun, nu cred că am făcut un lucru rău. Eu cred că acest virus există și se întâmplă o mare nenorocire. Noi vrem să ascultăm de sfaturile medicilor. Că or mai fi și alte interese la mijloc este altceva…dar fenomenul există”, a declarat preotul pe fondul fotografiei apărute în spațiul public.

Citeste si: Nou RECORD de infectări: 1.356 de cazuri noi și 402 pacienți la ATI

Citeste si: Te inteapa inima? Afla care ar putea fi cauza

Acesta spune că și-a luat măsuri de precauție după ce familia decedatului l-a informat cu privire la afecțiunea de care a murit bătrânul: ”Nu este atât de dificil să respectăm regulile. Nu am încălcat niciun canon bisericesc, acestea sunt vremurile pe care le trăim, iar eu m-am adaptat. Mie familia mi-a transmis că este mort de COVID, dar nu am un comunicat oficial. Dacă mi-au spus așa ceva, eu mi-am luat măsuri de precauție, cântărețul l-am pus undeva mult mai departe, am făcut slujba cum scrie la carte. I-am rugat pe toți să poarte și mască, chiar dacă eram în aer liber”, a declarat acesta, conform gazetaoltului.ro.

Preotul spune că nu știe cine l-a fotografiat.