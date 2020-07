Marcel Vela a făcut declarațiile la evenimentul de prezentare a celor mai noi achiziții pentru Poliție. Proiectul de reorganizare a ministerului a fost în dezbatere publică în ianuarie, iar sindicatele, ONG-urile și corpul ofițerilor din MAI au trimis peste 400 de propuneri.

”Nu am mai putut continua în luna februarie această restructurare şi reorganizare, pentru că (...) a fost epidemia, starea de urgenţă. Din luna iunie, de când noi nu am mai fost implicaţi ca şi gestionare a stării de alertă în prima linie, în sensul în care gestionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nu a mai fost direct la ministrul de Interne, am refăcut grupul de lucru, am reorganizat acele întâlniri şi consultări”, a afirmat Vela, oferind un context pentru întârzierea reorganizării.

Acesta spune că publicarea proiectului este doar o chestiune de timp, iar că în următoarele săptămâni acesta va putea fi făcut public, deoarece se află în linie dreaptă: ”Proiectul este în faza finală, mai trebuie să-l prezint şi premierului şi celorlalţi colegi din Guvern care au şi ei o responsabilitate sau o implicare în obţinerea unei asemenea legislaţii, plus un aviz de la CSAT şi cred că, în perioada următoare, e vorba de săptămâni, acest proiect va fi făcut public.”

Între propunerile de reorganizare apar înființarea de puncte de lucru și în alte orașe decât reședințele de județ. De asemenea, Poliția Română va deveni Poliția Națională, pentru a fi o delimitare mai clară între această instituție și Poliția Locală. Va fi înființată și Poliția Animalelor.

De asemenea, ministrul consideră că e nevoie de schimbări în ceea ce privește folosirea armamentului. Vela nu este de acord cu excesul și cu uzul de armă atunci când nu este cazul, dar consideră că ”dacă eşti atacat ca poliţist şi există pericolul ca infractorul să-ţi fure pistolul şi să te împuşte, eu cred că în legislaţie ar trebui să tratăm exact acest episod, când eşti atacat de zece infractori şi tu eşti poliţist şi există şi posibilitatea să-ţi ia pistolul şi chiar să te împuşte, să fie considerată legitimă apărare.”