Cei care au creat această petiție pentru demiterea Andreei Esca de la pupitrul știrilor ProTV fac parte dintr-un grup de Facebook cu peste 24.000 de urmăritori.

După ce a dat primul interviu public, recunoscând că a fost diagnosticată cu virusul Covid-19, Andreea Esca a reușit să atragă antipatii din partea persoanelor care nu cred în existența virusului.

Aceștia o acuză pe Andreea Esca în petiție că minte și că a dat dovadă de „o lipsă imensă de reponsabilitate”.

Textul integral al petiției:

„Concediaz-o pe Esca!

Trimite mail la: resurseumane@protv.ro

Subsemnatul: ....

silicit concedierea Andreei Esca de la programele de stiri ale trustului ProTV deoarece NU mai are credibilitate in fata romanilor din cauza informatiilor contradictorii pe care le-a oferit in interviul dat in data de 21/07/2020. Doar din data de 13/07/2020 a lipsit de la stiri, in situatia in care au fost 5 zile inainte de acest eveniment in care sotul ei era bolnav de covid si era la spital. Ea a continuat sa se prezinte la pupitru in fata telespectatorilor desi a avut contact cu o persoana infectata, fapt care arata o lipsa imensa de reponsabilitate din partea dansei, ori arata faptul ca toata povestea este falsa. De asemenea, doamna Andreea Esca a participat la o petrecere cu peste 50 de invitati, ceea ce arata din nou faptul ca are o conduita iresponsabila si lipsita de credibilitate.

In acelasi mod, familia dnei Esca a vandut intr-o perioada de criza masti la suprapret, prin firma dnului Eram. Intr-o perioada atât de dificilă, familia dnei Esca a demonstrat o mare lipsa de responsabilitate si empatie fata de romani.

Consideram ca doamna Esca reprezinta un pericol pentru opinia publica si dorim demiterea sa sau ca ea insansi sa isi inainteze demisia din trustul ProTV.

In caz contrar, tot trustul de televiziune are imaginea patata si voi refuza sa mai urmaresc orice emisiune a acestui post TV”, se arată în postare.

Andreea Esca, primul interviu după ce a fost testată pozitiv cu Covid-19

Andreea Esca și-a făcut apariția în spațiul public după ce ar fi fost testată pozitiv cu noul coronavirus, pe data de 21 iulie. Aceasta povestit în cadrul interviului cum și-a dat seama că s-a infectat și care au fost primele semne pe care le-a avut.

După ce soțul său, Alex, a fost depistat pozitiv, Andreea a făcut și ea un prim test, care a ieșit negativ.

După aproximativ 5 zile, jurnalista Pro TV a constatat că nu mai avea miros și nici gust: ”La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Să spun sincer, mă miram că eu nu am, mi se părea cumva ciudat, pentru că noi suntem, da, în aceeași casă și mi se părea ciudat că mie mi-a ieșit rezultatul negativ. Dar eram hotărâtă, bineînțeles, și conform protocoalelor și, pentru că așa gândeam că este bine, după 7-8 zile să refac oricum testul, să vedem ce se întâmplă, dacă nu cumva se pozitivează între timp, pentru că ei plecaseră din casă amândoi cu un rezultat pozitiv”, a povestit Andreea Esca.