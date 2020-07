„Pro România va avea candidaţi la Primăria capitalei, la primăriile de sector şi îi anunţăm săptămâna viitoare, probabil cu Robert Negoiţă. Ne-am unit forţele cu Robert”, a declarat Victor Ponta, la TVR 1.

Acesta a susţinut că nu a avut nicio negociere cu PSD, fiind de părere că aceia care se află în jurul liderului social-democrat Marcel Ciolacu vor să piardă alegerile.

„Sunt oameni în PSD care nu au vrut niciodată să facă alianţă cu Pro România şi au venit cu tot felul de minciuni, că le-am cerut, nu le-am cerut nimic. (...) Nu am avut nicio negociere cu PSD. (...) Cu Marcel Ciolacu sunt absolut în regulă, dar restul din jurul lui nu vor să facă nicio alianţă, vor să piardă alegerile, ca să le câştige PNL”, afirmă acesta.

De asemenea, Ponta a spus că partidul pe care-l conduce va avea candidaţi la toate sectoarele, în toate localităţile şi se vor face alianţe în judeţele unde se va impune acest lucru.

„Eu cred în continuare şi din punctul acesta de vedere sunt dezamăgit, dacă am avut aşteptări la domnul Iohannis, că nu înţelegem că acum, cu această criză fără precedent, criză de sănătate şi criză economică, este un moment o dată la 50 ani să schimbăm nişte lucruri radical. Să înţelegem că nu mai putem rămânem cu 41 de judeţe, că nu mai putem rămâne cu 3.200 de localităţi, că sistemul din Bucureşti cu primar general, şase sectoare şi cu Ilfovul de jur împrejur este imposibil de dezvoltat. (...) Acum era momentul. Domnul Iohannis nu mai candidează în 2024, are toată puterea, nu a avut-o nici Băsescu cum o are domnul Iohannis, totul e a lui: schimbă, domnule, România! Că noi trăim pe modelul din 1968 al lui Ceauşescu. Din ce văd, nu cred că va schimba nimic”, a mai notat acesta.