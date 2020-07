Ministrul i-a criticat pe social-democrați, afirmând că România nu poate fi gestionată „cu promisiuni”, iar dacă PSD voia cu adevărat să crească pensiile cu 40%, „o făcea imediat”.

Întrebată cu cât vor crește pensiile, ministrul a răspuns: „Un răspuns clar pe această temă va veni foarte curând, când Ministerul Finanțelor va încheia bilanțul cheltuielilor, respectiv situația încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuții cu colegii mei. Dorința noastră este să nu alimentăm – prin eu știu ce cifre sau păreri, sau dorințe, că dorință avem, vă asigur de acest lucru – o dezbatere... Colegul meu, domnul ministru al Finanțelor, are poza cu schimbările care apar de la o zi, la alta, de la o săptămână, la alta, a încasărilor la buget și a posibilității pe care bugetul o are după această perioadă grea. Am comunicat constant situația plăților pentru șomaj tehnic, pentru că eu reprezint un minister care face foarte multe plăți din bani publici. Știe care este starea economiei, vede încasările, este sursa autorizată să ne spună care este poza în acest moment a posibilităților bugetare”, a spus aceasta în cadrul unei emisiuni la B1 TV.

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat marți că după acordul european cu privire la bugetul UE și fondul de redresare economică, Guvernul va avea destui bani pentru creșterea alocațiilor și a pensiilor. Ca răspuns la afirmațiile acestuia, Violeta Alexandru a susținut că țara nu poate fi condusă cu promisiuni și cu „jonglerii”.

„Domnul Ciolacu să învețe puțin ce înseamnă bani europeni și cum ei nu se pot muta dintr-o parte în alta, ci se dau pentru investiții, pentru proiecte foarte clare. Poate pe vremea PSD se puteau face anumite jonglerii, dar în ceea ce ne privește știm exact care sunt regulile europene în cheltuirea banilor europeni”, a subliniat ministrul.

