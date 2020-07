Pandele și Gabriela Firea au botezat copilul lui Negoiță. Ruptura dintre aceștia s-a produs în momentul în care Negoiță a trecut de partea lui Victor Ponta în lupta pentru Capitală.

Florentin Pandele, la Antena 3: Gabi nu ştie că am intervenit. Sunt într-o altă cameră, sunt sigur că se va supăra. L-am urmărit pe Robert Negoiţă, sunt câteva neadevăruri care m-au deranjat. Robert Sorin Negoiţă a spus că a adus-o pe Gabriela Firea în PSD. Este un neadevăr. Al doilea lucru: nu Robert Sorin Negoiţă a pus-o pe Gabriela Firea să candideze la Senatul României. Trei: Robert Sorin Negoiţă era preşedinte la Ilfov şi preşedinte la Bucureşti. Nu putea să deţină cele două funcţii. Funcţiile nu se dau ca în monarhie. Gabi Firea, după ce a luat mandatul de senator în Ilfov, a ajuns preşedinte la Ilfov. Nu Robert Negoiţă a pus-o pe Gabi Firea să candideze pentru primăria generală. (...). Îmi pare foarte rău că Robert nu spune cât a pătimit primarul Gabriela Firea din momentul în care au fost câştigate alegerile parlamentare, iar domnul Dragnea – să-i dea Dumnezeu sănătate şi libertate! - a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să-i decimeze bugetul Capitalei şi se întâlneau pe ascuns, atât Robert Negoiţă cât şi o parte dintre primarii de sector, şi au primit bani din ce i s-a luat Gabrielei Firea. Robert ar fi dorit ca Gabi Firea să facă pasul înapoi şi el să candideze la Primăria Capitalei. Nu Gabi Firea face acum spectacol şi teatru ieftin la TV. Robert va vedea ce se întâmplă în viitorul apropiat.

Robert Negoiţă: Nu vi s-a părut o ameninţare chestia asta?

Mihai Gâdea: La ce vă referiţi?

Robert Negoiţă: O să vadă Robert ce o să se întâmple cu el în viitorul apropiat. Chiar nu e o chestie personală. Nu am o chestie personală cu nimeni. Să înţeleg că nu am ajutat-o cu nimic pe doamna Firea.

Florentin Pandele: De când e Gabriea Firea primar general nu ai ajutat-o cu nimic. I-ai pus piedici întotodeauna. Ai vorbit-o de rău.

Robert Negoiţă: V-am ascultat cu decenţă. Există o minimă decenţă. Eu am mers cu doamna Firea la partid şi am prezentat-o ca membru PSD, ocazie cu care mi-a mulţumit că am introdus-o în partid.

Florentin Pandele: Întrebaţi-l pe Robert Negoiţă cine l-a adus în PSD.

Mihai Gâdea: Cine v-a adus în PSD?

Robert Negoiţă: Florin Pandele.

Florentin Pandele: De ce Robert Negoiţă a apărut cu două săptămâni înainte de a se depune candidaturile? E ceva în neregulă.