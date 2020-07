Acesta a explicat că numărul cazurilor este asemănător cu cel din luna aprilie, reamintind cetățenilor romăni să evite pe cât posibil zonele aglomerate și să poarte masca de protecție.

„Sunt 2 saptamani cruciale. Daca evitam zone aglomerate, daca purtam masti in spatii inchise, putem lasa timp corpului medical sa gestioneze cazurile de acum din ATI. Sunt si previziuni sumbre, la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi, dar eu sper sa nu ajungem acolo. In acest moment suntem cam ca in aceeasi perioda de crestere fata de luna aprilie, dar acum avem masuri de relaxare plus vid legislativ, consider ca in decurs de 2-3 saptamani putem echilibra aceasta situatie sa mergem pe o panta descendenta”, a declarat Nelu Tătaru în cadrul unei emisiuni la Antena 3.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 799 de infectări

Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Totodată, până în prezent, 823 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Până astăzi, 1.988 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.