Cei doi soți locuiau în localitatea Tășnad, iar în seara zilei de 13, in jurul orei 21:30, femeia i-ar fi spus bărbatului că a depus deja actele de divorț și că vrea să pună capăt căsniciei.

Agresorul nu a acceptat decizia acesteia și a lovit-o în repetate rânduri cu un cuțit. Fratele victimei a fost cel care a găsit-o fără suflare.

Vecinii au auzit țipetele, dar nimeni nu a avut curajul să sune la 112.

Procurori din cadrul Parchetului de pe Iângă Tribunalul Satu Mare, au formulat referat cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile faţă de inculpatul P.G., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

Din actele de urmărire penală efectuate in cauză, respectiv procesul verbal de cercetare la faţa locului, procesele verbale, declaraţiile martorilor, au rezultat probe potrivit cărora inculpatul P.G., in seara zilei de 13.07.2020, in jurul orei 21,30 i-a aplicat victimei P.V., soţia sa, lovituri repetate cu cuţitul în zona toraco-abdominală, lovituri care i-au provocat decesul, echipajele de prim ajutor sosite la faţa locului constatând decesul, potrivit satmareanul.net

Localnicii sunt șocați de gestul individului, deși știau că în familie sunt probleme. Cei doi aveau copii și chiar nepoți, toți la casa lor.