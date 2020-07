Luni seara, Marcel Pavel a povestit prin ce a trecut și s-a arătat deranjat de comentariile răutăcioase care au apărut în spațiul public. Mai multe persoane l-au acuzat pe cântăreț că ar fi primit o sumă de bani pentru a declara că a fost infectat.

„A fost cumplit. Am fost la un pas de moarte. În a treia zi de internare am crezut că sucombez. M-am sufocat în somn, am crezut că mor. E fost cea mai grea zi. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, nu pentru bani. Răutatea ne face să ne pierdem mințile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, în loc să vă rugați pentru mine, îmi aduceați jigniri. Ați spus că Mihai Gâdea m-a plătit cu 100.000 de euro. Cum puteți să gândiți așa? V-a luat mințile acest virus nenorocit? Dacă o fi sau nu o fi!

M-am îndoit de existența virusului. Am ieșit în societate. Până acum 3 săptămâni nu am avut niciun simptom. Am avut după filmările de la ”Te cunosc de undeva”. Acolo am stat într-o încăpere cu aer condiționat. A doua zi m-am simțit foarte rău. Eu cred că l-am luat de la o colegă. Am avut dublă pneumonie și a venit și virusul. Inițial am crezut că am sinuzită”, a explicat Marcel Pavel.

Cântărețul a spus că soția sa nu are nimic, dar mai mulți colegi de la emisiunea „Te cunosc de undeva” sunt încă internați în spital. Acesta a amintit și de colega sa, Adriana Trandafir, care încă se află în stare gravă la spital.

„Fac injecții abdominale zilnic. Am făcut 45 în spital, mai am de făcut 15, sunt anticoagulante, am făcut și 3 pe zi.

Timp de 7 zile nu am mâncat nimic. Nu puteam să respir. Am stat două săptămâni cu masca pe figuri, nu puteam să respir. Dormeam cam două ore. Ne făceau injecții din 4 în 4 ore sau din 6 în 6 ore. Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai stăteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine. Trebuie să mai fac tratament încă o lună de zile. Iau medicamente de regenerare a ficatului, pentru că mi-a atacat și ficatul. Am hipertensiune”, a mărturisit artistul.