După ce premierul Orban l-a acuzat pe acesta că ar fi participat la eveniment, Barna explică faptul că s-a întâlnit cu șeful Executivului, după care a decis să meargă pe jos până acasă.

„Nu am participat la protestul din Piața Victoriei. Premierul Orban și publicațiile care i-au preluat afirmațiile trebuie să corecteze acest fake news”, a scris Dan Barna pe contul său de Facebook.



Liderul USR a explicat că avea programată o întrevdere cu premierul Orban pe tema alegerilor locale: „În acest weekend am fost la Sibiu în circumscripție. Am revenit în Bucuresti cu mașina familiei pentru o întâlnire pe care o aveam programată, alături de Dacian Cioloș, la guvern cu premierul Orban pentru a continua discuțiile despre o soluție pentru București prin care Gabriela Firea și ceilalți primari PSD de sectoare să se mute din birouri pe pereții cu tablourile foștilor primari.Soția m-a lăsat la Guvern plecând acasă cu mașina”, a mai adăugat Barna.

De asemenea, liderul USR povestește că a preferat să plece pe jos spre casă în loc să cheme un taxi pentru „plăcerea unei plimbări și ocazia de a trece pe la târgul de la Muzeul Țăranului Român”.

„Am traversat deci prin Piața Victoriei, drumul firesc spre casă. M-am oprit câteva minute să răspund unor întrebări ale unor cetățeni după care mi-am continuat drumul.Nu am fost la protestul din Piața Victoriei. Nu aveam ce să caut acolo. Nu împărtășesc în nici un fel convingerile acelor oameni. Am trecut prin Piața Victoriei în drum spre casă după întâlnirea cu premierul de la Palatul Victoria”, mai scrie Barna.

Citeste si: Orban, despre protestele din Piața Victoriei: „Nu înțeleg de ce au...

Ludovic Orban a afirmat duminică seară la B1 TV că este surprins de mesajul liderului USR, Dan Barna, care a scris pe Facebook că Guvernul Orban a pierdut controlul pandemiei.

Mai mult, acesta a susținut că Barna a participat la protestul din Piața Victoriei.

„M-aş fi aşteptat să-mi spună lucrul acesta la întâlnirea pe care am avut-o, că domnul Barna s-a dus în piaţă după ce a avut o întâlnire cu mine şi cu domnul Cioloş ca să discutăm de eventuale înţelegeri pentru locale şi chiar am rămas surprins să văd mesajul respectiv. (...) Există o limită în discuţii şi în negocieri, iar o astfel de chestiune, după ce discuţi cu mine despre posibile înţelegeri pe plan local, să dai o tură prin Piaţa Victoriei şi să spui că Guvernul Orban a pierdut de sub control, să spui că planul nostru economic e de fapt un plan electoral şi România are nevoie de un adevărat plan economic nu este cea mai bună formă de a purta negocieri. (...) Nu cred că este momentul ca, din motive egoiste sau din dorinţa de a mai câştiga nişte voturi, această formă de colaborare să fie afectată”, a declarat premierul.