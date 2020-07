„Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a Municipiului Bucureşti (fostă Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic) propune autorității municipale aprobarea unui demers cultural care presupune implicarea cetăţenilor în procesul de întreținere și punere în valoare a monumentelor de for public care se află în administrarea instituţiei. Astfel, cetățenii interesaţi vor putea susține financiar, pentru o perioadă determinată de timp, sub formă de sponsorizare, întreținerea unui monument de for public: restaurare, curățare, iluminat, amenajare peisagistică, punere în valoare, în funcție de tipul intervențiilor rezultate din expertiza pentru stabilirea gradului de degradare a acestuia”, se arată în raportul trimis de către Primăria Capitalei

Potrivit sursei citate, proiectul are ca scop punerea în valoare a monumentelor de for public din București care au ajuns să fie vandalizate, distruse și inscripționate cu graffiti.

Programul Adoptă o statuie se va derula în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Administraţie al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a Municipiului Bucuresti.



„Va fi promovată o broşură de prezentare a monumentelor de for public aflate în administrarea Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public a Municipiului Bucureşti. După parcurgerea unei proceduri legale, aprobată prin Regulamentul de desfăşurare a programului, Direcţia se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor și autorizărilor necesare intervențiilor precum și de coordonarea executării acestora”, se mai arată în proiect.