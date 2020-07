Conform procurorilor care i-au trimis pe cei doi tineri în judecată, la omor a fost părtaş şi un copil de 12 ani.

„Inculpaţii D. K.-M. şi C A.-R., în noaptea de 14/15 iunie 2020, au procedat la agresarea fizică a persoanei vătămate V. A. M., zis P., iniţial la adresa din municipiul Reşiţa, str. Căminelor, judeţul Caraş-Severin, iar mai apoi au procedat la transportarea victimei pe malul râului Bârzava (pe strada Ţerovei, podul ce duce înspre S.C. C S.A.) unde din nou aceştia au aplicat numeroase lovituri victimei, aducând-o în stare de semiinconştienţă, ulterior persoana vătămată fiind transportată de către inculpaţii D. K. M. şi C. A. R., cu participarea numitului D. A. F. (minor în vârstă de 12 ani), la sălaşul situat în spatele blocului cu nr. 1 de pe strada Albăstrelelor din municipiul Reşiţa, unde a fost din nou agresată fizic de către cei doi inculpaţi, după care, cât timp victima încă se afla în viaţă, a fost incendiată de către inculpaţii D. K. M. şi C. A. R., survenind decesul acesteia”, se arată în declarația procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, citați de adevarul.ro

În noaptea de 14 spre 15 iunie 2020, patru adolescenți din Reșița, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, au bătut cu brutalitate un bărbat de aproape 30 de ani până l-au omorât, iar mai apoi i-au incendiat cadavrul pentru a șterge urmele și a da impresia că a murit într-un incendiu.

În dimineața zile de luni, Poliția Municipiului Reșița a fost sesizată printr-un apel 112 cu privire la un incendiu izbucnit la o casă, în spatele unor blocuri din cartierul Govândari. Ulterior, procurorii au revenit cu noi informaţii prin care susțin că în casă a fost găsit carbonizat trupul unui bărbat de 29 de ani.

Citeste si: Au desigilat sicriul rudei decedate de Covid-19, pentru că ar fi...

„Vă comunicăm că în data de 15.06.2020 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin s-au sesizat din oficiu privind posibila săvârșire a infracțiunii de omor, constând în aceea că, în noaptea 14-15.06.2020, în urma unor discuţii contradictorii între 5 persoane de sex bărbătesc ce au avut loc într-o locaţie din municipiul Reşiţa, a izbucnit un conflict spontan, în urma căruia un bărbat în vârstă de 29 ani a fost agresat fizic, apoi transportat la un sălaş, în care a izbucnit un incendiu. În prezent, se efectuează acte de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor”, se arată înr-un comunicat transmis de către procurori.

Conform primelor informații din sursele locale, conflictul ar fi izbucnit în jurul orei 5:00, iar după ce unul dintre tineri l-a lovit în repetate rânduri pe bărbatul de 29 de ani până l-a omorât, cei patru minori au dat foc încăperii abandonate pentru a șterge urmele.