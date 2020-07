„Intreg incidentul este nescuzabil. Am avut o discutie cu colegii mei in BPN. Am luat masura de a descentraliza decizia in partid. Sanctiunea este responsabiliatea organizatiei din care fac parte. E decizia locala pe cine pui pe liste. Daca organizatia locala nu o sa aiba atitudine, atunci o sa am eu. Am o opinia personala, azi am si sunat si am vorbit cu managera de acolo si mi-am cerut scuze in nume personal si pentru colegii mei, mi se pare de bun simt. Ce mi se pare mai grav, nu am vazut nici la premier, sa iasa sa isi ceara scuze, a gresit e omeneste, a persevera e prostie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a mai spus că cei doi deputați nu vor mai face parte din listele PSD pentru viitorul Parlament. Ciolacu crede că Adrian Solomon și Irinel Stativă vor avea „mai mult timp de refecție” asupra a ceea ce au făcut, după terminarea mandatului.

„Presupun că după ce vor termina acest mandat vor avea mai mult timp de reflexie. Presupun că vor avea mai mult timp liber”, a mai spus liderul interimar al PSD.

Citeste si: Firea și-ar putea retrage candidatura pentru Primăria Capitalei

Cei doi deputați PSD, amendați după ce au refuzat să poarte mască într-un fast-food și au făcut scandal

Adrian Solomon și Irinel Stativă, deputați PSD, au primit amenzi în valoare totală de 2.600 de lei după ce au refuzat să poarte mască într-un fast-food din Sectorul 3 al Capitalei, apoi au făcut scandal și adus injurii la adresa organelor de poliție.

Cel care a chemat poliția a fost patronul localului, cei doi deputați PSD continuând scandalul și după sosirea plițiștilor.

Adrian Solomon a fost amendat cu 1.600 de lei, iar Irinel Stativă cu 1.000 de lei.