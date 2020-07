Varujan Vosganian, purtător de cuvânt al ALDE, consideră că virusul Covid-19 este „mai vlăguit”, că nu mai are o putere mare de transmitere, iar pacienții asimptomatici nu ar putea transmite boala.

Miercuri, în România a fost înregistrat un număr record de infectări cu virusul Covid-19 - 555 de persoane infectate - iar autoritățile și medicii au făcut un nou apel la români pentru respectarea măsurilor de protecție și pentru a-i îndemna să nu se lase manipulați de persoanele care încearcă să nege existența virusului.

Varujan Vosganian a dat câteva declarații controversate cu privire la virusul Covid-19, considerând că acesta „este mai vlăguit”, iar acum nu mai are „o capacitate atât de puternică de răspândire, ca dovadă că cea mai mare parte a celor infectați sunt asimptomatici”.

„În primul rând, cred că ar trebui, totuși, epidemiologii să ne explice ce se întâmplă. E simplu să dai vina pe populație. Dar eu nu cred că românii se comportă cu totul altfel decât se comportă italienii, francezii, spaniolii, mai ales că în țările alea au fost și mișcări de protest. Nu cred că plajele românești arată altfel decât plajele din Grecia, unde avem sub 30 de cazuri pe zi și un singur deces în ultima săptămână.

Mie mi se pare că e o soluție confortabilă să dai vina pe români. Eu cred că românii au fost destul de disciplinați în starea de urgență și-n starea de alertă. Adică în România n-au fost proteste publice, n-au fost îndemnuri la rezistență civică și nu știu să existe vreun parlamentar care să îndemne la încălcarea legii. Cred că focarele din spitale și din căminele de bătrâni nu au fost corect stăpânite și poate că ăsta este unul din argumente. Dincolo de asta, trebuie să vedem cum evoluează. Nu știu, eu îmi păstrez speranța că au fost ultimele zvâcniri ale ghiaurului, cum se spunea în filmul Mihai Viteazul”, a declarat purtătorul de cuvânt al ALDE.

Vosganian susține că „virusul este mai vlăguit, dincolo de faptul că cei testați sunt mai mulți și apar mai multe teste pozitive”.

Acesta recunoaște totuși că anumite persoane nu au respectat regulile de distanțare socială, sau de purtare a măștilor, dar crede că acest lucru s-a întâmplat pentru că în perioada stării de urgență masca nu a fost obligatorie.

„În plus, unii au sentimentul, privind în jur și nevăzând efectele virusului și aerul care are zimți, că totul e o fantasmagorie la televizor. Nu este. Sunt cazuri reale, sunt oameni care suferă din asta, dar, după opinia mea, este disproporționată descrierea virusului. Virusul, după opinia mea, nu are o capacitate atât de puternică de răspândire, ca dovadă că cea mai mare parte a celor infectați sunt asimptomatici. Observați că la 555 de cazuri, avem aproape același număr la ATI, a crescut numai cu șase persoane, deci e limpede că virusul e mai vlăguit, dincolo de faptul că cei testați sunt mai mulți și apar mai multe teste pozitive”, a mai spus Varujan Vosganian, potrivit hotnews.ro.

Chiar dacă OMS a spus clar că aimptomaticii pot transmite virusul, Vosganian nu crede acest lucru, cerând să vadă și el studiile făcute, și a mai adăugat: „Atunci, am să vă întreb: cei câteva mii de testați pozitiv din ultimele săptămâni cui au transmis boala? Înseamnă că ar trebui să avem mii și mii de cazuri noi. E limpede că nu există o contaminare din aceea accelerată. (...) Până când virusul nu are o evoluție asimptotică înseamnă că nu are o capacitate de multiplicare mare”.