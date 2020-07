„Aloo, Ministerul Mediului!? Domnu’ Alexe!! Aud ca va relaxati in Delta, la resort luxos!! Lasati distractia, campania electorala si asa-zisele controale in bataie de joc, cu amenzi abuzive. Vedeti ce se intampla sub ochii vostri!! E treaba voastra si nu v-o faceti!! Domnul Ministru e pe la Iasi, prin campanie, vrea sa fie presedinte de Consiliu judetean!

Il doare in cot de Bucuresti! Aici vine doar sa-si ia salariu gras, secretara draguta, masini, protocoale, interese!!

Am trimis sesizari oficiale si catre Ministerul Mediului, si catre Apele Romane, sa curete dejectiile de pe Dambovita.

Personal i-am sesizat suplimentar Domnului Alexa de la Mediu problema! Nu a catadicsit sa raspunda! Nu-i pasa! Nu-l intereseaza! Nu trece pe acolo, probabil! Deci, problema nu exista!

Nici pe noi, de la Primarie, nu ne lasa sa intervenim, sa curatam Dambovita - ne cearta ca nu noi suntem proprietari sau administratori, ci Guvernul, dar nici ei nu fac nimic!!

Indolenta crasa! Dispret fata de oameni! Cel mai penibil ministru al mediului!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.