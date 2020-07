Vineri, primarul a anunțat că au fost finalizate lucrările de reparații de urgență și restaurare a fațadei fostului Hotel English, din Calea Victoriei nr. 52, cea mai „veche” clădire cu bulină din Capitală.

„Before and after. Ce am gasit, ce am facut. Încă o clădire istorică a primit haine noi! Am finalizat lucrările de reparații de urgență și restaurare a fațadei fostului Hotel English, din Calea Victoriei nr. 52, cea mai „veche” clădire cu bulină din Capitală. Urmează lucrările în interior, de consolidare a structurii de rezistență.

Această clădire este încadrată în clasa I de risc seismic încă din anul 1995, iar fațada era un adevărat pericol public.

SCURT ISTORIC

Clădirea a fost construită de giuvaergiul vienez Joseph Resch. În 1875, casa a fost vândută lui Grigore Eliade zis Cârciumărescu. Acesta a transformat-o în Hotelul English și tot atunci i-a adăugat Pasajul Englez, legătura între Calea Victoriei și Strada Academiei.

Decorul inițial al casei s-a pierdut în urma refacerilor succesive de-a lungul anilor”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.