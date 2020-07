Cabinetele medicale aflate la subsolul Spitalului Municipal Arad au fost inundate de apele pluviale, fiind afectate şi mai multe locuinţe sau subsoluri ale unor case din oraş.

Pe Facebook au apărut imagini dintr-o secţie a spitalului, în care se vede cum apa acoperă pardoseala.

„Şi ţeava de eşapament de la Dacia bunicului îi mai curată”, se arată în secțiunea de comentarii.

„Aradul, declarat liber de COVID-19 dar plin de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Clostridium difficile etc. ‼️

Pe un post de televiziune, in aceasta dimineață, purtătorul de cuvânt a spitalului a făcut declarații mincinoase, afirmând ca in secția prezentata de mine, de la începutul pandemiei nu au fost internați pacienți. Nimic mai fals !

Secția de Fizioterapie a fost folosita in aceasta perioada ca și secție tampon, aici fiind internați pacienții suspecți de infectare cu virusul SARS-CoV-2, pana la sosirea rezultatului testării.

⁉️ Pana când vom mai permite sa continue aceste minciuni ? De ce nu se prezinta și nu se discuta problemele spitalelor din Arad și astfel sa fie găsite soluții ? Atâta timp cat se neaga și se ascunde realitatea investițiilor facute pe hartie, pe studii de pre- și fezabilitate și proiecte fără finalitate sustenabila, situația spitalelor din Arad va rămâne aceeași ca și cea de 30 de ani încoace.

După un mandat de director medical, într-adevăr scurt de 6 luni, dar in care am realizat acreditarea spitalului și timp in care am identificat problemele reale ale spitalului, le-am prezentat, in 2016, conducerii Consiliului de Administrație. Rezultatul?

Rezultatul il puteti vedea si in aceasta filmare. Se fac ca nu au stiut si propaga numai minciuni!”, este mesajul postat de către George C. Pribac, revoltat de situația în care se află spitalul.