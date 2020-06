Gheorghe Stan a ajuns la vârsta de 64 de ani și a trăit toată viața în satul Bolovan. Necazurile s-au ținut lanț de acesta în ultimii ani: a rămas văduv acum ceva ani, iar unul dintre picioare îi este invalid din cauza unui accident cu căruța. Și fiul său este bolnav, tot în urma unui accident.

Gheorghe și fiul său trăiesc într-o casă ce stă să cadă pe ei, însă Asociația Marius și Prietenii vrea să le refacă celor doi locuința.

Bărbatul și fiul sunt nevoiți să se întrețină din 142 de lei lunar, ajutorul social pe care îl primește Gheorghe. Mai are un an până să se poată pensiona, iar pe cartea de muncă a adunat 18 ani și jumătate vechime: ”Am avut serviciu la Bucureşti, am lucrat la Griviţa Roşie, ca sudor, am lucrat şi la Poştă, am lucrat la Băneasa, la pază”, spune bărbatul, conform libertatea.ro.

Casa lui Gheorghe Stan. Sursa foto: Libertatea

Fiul în vârstă de 22 de ani suferă de pe urma unui accident auto din 2015, care i-a afectat grav creierul. Din păcate, acesta nu primește ajutor de la stat pentru că nici el și nici tatăl său n-au putut face toate drumurile necesare pentru obținerea indemnizației.

Impresionați de situația bărbatului, care întotdeauna i-a ajutat când au avut nevoie, vecinii s-au mobilizat și au luat legătura cu Asociația Marius și Prietenii. Aceștia au început deja lucrul la renovarea casei, după ce i-au mutat pe Gheorghe și pe fiul său. Vecinii din sat vor să ia și ei parte la proiect, oferind mâna de lucru necesară pentru renovare.

Cei interesați de a da o mână de ajutor pot dona în contul Asociației sau pe pagina de Facebook a proiectului casei lui Gheorghe Stan.