Ionuț Popa a murit la Spitalul Județean Arad, unde era internat de mai bine de două săptămâni. În data de 9 iunie, acesta suferise un stop cardio-respirator și a fost internat în spital.

A ajuns de urgență la secția UPU, a fost resuscitat și apoi a fost transferat în stare gravă pe secția ATI. Ionuț Popa se lupta de mai bine de un an de zile cu o boală gravă, după ce la nivelul capului i-au fost descoperite mai multe tumori inoperabile.

La momentul respectiv, acesta a trebuit să se retragă de pe banca tehnică a UTA Arad. Ultimul meci pe care acesta l-a văzut din postura de antrenor a venit și cu o victorie cu 2-1, împotriva fostei sale echipe, ACS Poli Timișoara, meci desfășurat pe 9 martie 2019.

De-a lungul carierei de antrenor, Ionuț Popa a pregătit jucători de la FC Bihor, Poli Iași, CS Mioveni, ACS Poli TImișoara, UTA Arad și Șoimii Pâncota.

Acum ceva ani, Ionuț Popa discuta despre cele două mari regrete ale carierei de antrenor.

”Am două regrete. Pe primul îl știe toată lumea, că nu am bătut un arbitru în timpul unui meci. A doua e că nu am ajuns niciodată să o antrenez pe Steaua. Au fost mereu alții mai buni decât mine, nu mi-a venit niciodată rândul. Nici măcar un apel nu am primit de la oamenii de acolo. Sunam eu înapoi, nu era problemă. Am multe minute gratuite”, spunea acesta.