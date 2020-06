În urma deciziei luate de către Curtea Constituţională de a judeca mai repede sesizarea Avocatului Poporului cu privire la Legea 55/2020, actul normativ care reglementează starea de alertă, Klaus Iohannis și-a exprimat dezamăgirea față de social democrați care, susține el, nu au făcut decât „un circ artificial”.

„Este totuși o premieră și e bine să ne explice CCR cum s-a ajuns la această devansare. Pe fond, sesizarea Avocatului Poporului e corectă. Nu poate Parlamentul să modifice o hotărâre a Guvernului. După părerea mea, guvernul a procedat legal și constituțional. Măsurile au fost bune și s-a venit cu ele la timp. Tot circul din Parlament vine pe fondul unui circ artificial făcut de PSD”, a declarat șeful statului.

De asemenea, președintele a fost întrebat și dacă există posibilitatea implementării unor noi restricții împotriva COVID-19: „S-a renuntat la mai multe restrictii. Virusul nu pleaca in vacanta. Virusul este in comunitate. In zona politica apar afirmatii si pozitii dintre cele mai nepotrivite pentru aceasta perioada. Feriti-va de virus. Au ramas in vigoare masuri simple de bun simt si foarte importante. Masca va protejeaza. Distanta trebuie pastrata pe tot unde se poate. Igiena mainilor e extrem de importanta. Noi nu dorm sa impunem masuri de restrictie. Aceasta noua normalitate nu poate sa fie un succes fara respectarea acestor norme minimale”, a explicat acesta.