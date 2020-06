Indexul Global al Păcii este un raport întocmit anual de către Institute for Economics & Peace (IEP), un think thank independent dedicat păcii ca măsură tangibilă a bunăstării și progresului omenirii.

Indexul Global al Păcii 2020 este cea de-a 14-a ediție a raportului și ia în calcul 163 de state independente și teritorii, pe care le ordonează în funcție de nivelul de pace din fiecare.

Raportul de anul acesta arată că nivelul păcii la nivel global a scăzut, în medie cu 0,34% pentru fiecare țară. Aceasta este cea de-a noua deteriorare a valorilor din ultimii 12 ani. Începând cu 2008, nivelul păcii a scăzut la nivel global cu 2,5%.

România și Indexul Global al Păcii 2020

România are toate motivele să se mândrească cu poziția din acest top. În 2020, țara a urcat pe locul 22 în acest top, fiind cu trei poziții mai sus decât în 2019. Ba chiar a depășit Ungaria, care a coborât 5 poziții, până pe locul 24. România are scorul 1,541 pe scara păcii.

Cine se află în topul indexului global al păcii

Pozițiile fruntașe sunt aproape neschimbate. Cea mai sigură țară rămâne Islanda, urmată de Noua Zeelandă și Portugalia. După podium urmează Portugalia, Austria, Danemarca, Canada și Singapore.

Pe locul 8 se află Cehia, urmată de Japonia și Elveția. Japonia a intrat în top și a înlocuit Slovenia, care a coborât pe 11.

Care sunt cele mai nesigure țări din lume

Firește, există și reversul acestui top, iar între cele mai nesigure țări din lume avem Afganistan, Siria și Irak. Urmează Sudanul de Sud, Yemen, Somalia, Libia, Republica Democrată Congo și Republica Centrală Africană. Pe locul 10 ”din coadă” se află Rusia.

În mod interesant, Coreea de Nord este doar pe locul 151 din 163, deasupra Rusiei, de exemplu. Regimul totalitar se plasează mai bine decât alte state, cel mai probabil pe fondul lipsei unor războaie care să macine populația.

În ceea ce privește regiunile lumii, doar în America de Nord și în zona Rusiei și Eurasiei au fost înregistrate creșteri ale nivelului păcii. În America de Sud, însă, a fost înregistrată cea mai drastică scădere a indexului păcii.

Cea mai importantă creștere a nivelului păcii a fost înregistrată de Azerbaijan, cu 0,189 puncte. Cea mai importantă deteriorare a cunoscut-o Benin, cu o scădere de 0,222 puncte.

Întregul rapot al celor de la Institute for Economics & Peace poate fi consultat aici.