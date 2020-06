„Dacă spune cineva că am trecut cu totul şi că totul este ok, acel cineva nu este informat. La acest moment, încă situaţia este sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este ok şi nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare”, a specificat Raed Arafat, luni seară, la TVR.

Șeful DSU avertizează că încă se află focare de infecții în mai multe judeţe, fie la azile de bătrâni, fie în zone industriale, fie în serviciile medicale: „Deci există încă şi numărul cazurilor totuşi nu s-a stabilizat, pentru că în loc să avem o scădere continuă, aţi văzut că am avut şi creşteri, şi creşteri semnificative", a afirmat el, menţionând că în ultimele zile au fost pozitive 2% din testele făcute, apoi 3%, iar luni 4%”.

De asemenea, acesta a spus că în următoarele cinci-şase zile se vor evalua efectele relaxării de până acum.

„O relaxare totală ce înseamnă: ne întoarcem la cinematografe, la teatre, la sport cu spectatori în spaţii închise, în spaţii deschise, la restaurante, asta înseamnă revenire totală. Cine îşi asumă acest lucru? Eu, ca persoană, poate să fie decizia oricât să fie, că noi putem merge la cinematograf sau la teatru şi să fie plin, eu n-am să mă duc, de exemplu, pentru că ştiu că există un risc încă”, a continuat el.

Citeste si: De ce IPS Pimen a fost înmormântat cu sute de oameni: ”E foarte...

Arafat a menţionat că măsurile care vor intra în vigoare vor ţine cont de evoluţia până la sfârşitul acestei săptămâni.

„Dacă situaţia nu este stabilă, unele măsuri trebuie să se prelungească. Nu putem renunţa la măşti, nu putem renunţa la anumite măsuri încă de restricţie care vor trebui să fie în continuare aplicate. Locurile unde vin foarte mulţi în zone închise, asta nu trebuie să fie permis, cum o să facem acest lucru? Dacă sunt soluţii, e foarte bine, dar care sunt soluţiile?”, a spus şeful DSU.

Arafat a explicat că trebuie văzut cum se vor implementa măsurile care rămân în vigoare după 15 iunie și consideră că prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile ar reprezenta o soluție normală.

„Poate că este o soluţie normală în situaţia în care nu am încheiat încă problema acestei epidemii şi acestui virus. Deci este clar că luarea unei măsuri de prelungire şi discuţia între lumea politică, trebuie să se discute, eu sunt convins că în final se va ajunge, când se pun cărţile de masă, se pun datele pe masă, va înţelege toată lumea că lucrurile încă nu s-au terminat. (...) Eu nu cred că încă am terminat”, a explicat acesta.

Citeste si: Scandal cu termometru la Vaslui: ”Nu vă apropiați, nu accept așa ceva”

El a spus că din punctul său de vedere trebuie să continuăm cu o modalitate de a putea coordona şi lua măsuri.

„Acest lucru la acest moment ni-l permite statea de alertă. Din data de 15 cum o să lucrăm mai departe? E un semn de întrebare. Şi atunci trebuie analizată situaţia, cel mai probabil starea de alertă ne-a permis să facem un lucru, să-l facem mai departe, poate că nu cu toate restricţiile în ea, cu mai puţine restrciţii (...) dar permiţând anumite măsuri să fie luate. Dacă nu va fi starea de alertă, trebuie să vedem care va fi modalitatea. Dacă lăsăm totul şi spunem că totul se întoarce la normalitatea de înaintea virusului, eu cred că aicea comitem o greşeală majoră şi care s-ar putea să o plătim foarte serios”, a avertizat Raed Arafat.