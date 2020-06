Lectura sub un minut

„Dupā ce i-a tras covorul de sub picioare, cu maxim ajutor de specialitate, Ciolacu vrea sā o trimitā si la puscārie pe fosta lui sefā. In fata cāreia se ploconea cu respect si adoratie când era prim ministru, asa cum fācea si pe vremea lui Dragnea in fata sefului suprem.

Asta inseamnā sā fii absolvent de academie secretā! Si voi, unii dintre colegii mei, imi cereti sā sustin asa ceva? Glumiti”, afirmă acesta în mediul online.