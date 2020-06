Bianca Adam, zisă și Tequila, și iubitul ei au depus plângere la poliție după ce au fost bătuți de un om de afaceri pentru că au distrus o rampă de acces.

Romeo Rasdan susține însă că el este victima vloggeriței, care l-ar fi atacat cu un spray lacrimogen. Acesta a mai declarat că nu el a lovit-o cu o rangă de fier pe tânără. Iubitul Biancăi s-a ales cu capul spart, după ce afaceristul l-a lovit cu un telefon mobil.

”A parcat pe o proprietate privată, pe o rampă pentru persoane cu dizabilități, distrugându-o. Eu am avut o discuție cu dumneaei, nu am atacat-o, ea mi-a dat cu spray lacrimogen. Am ridicat vocea la dumneaei când a scos telefonul mobil să mă filmeze pe o proprietate privată. Eu nu am atacat pe nimeni! Am lăsat imaginile de pe camerele de supraveghere să vorbească pentru mine. Apoi, eu am dat peste telefonul mobil. Mă bufnește râsul când văd ce s-a scris.

După ce mi-a dat cu spray, eu am intrat în biroul meu, unde am căzut. În imagini se vede clar cum fata fuge pe o stradă din spatele complexului. Nu a atins-o nimeni. A fugit singură. Ce declară dumneai... e treaba ei. Eu am făcut o plângere la Poliție. Înțeleg că și ea a făcut o plângere. Vedem ce se va întâmpla.”, a spus Romeo Rasdan.